A 45 Giri – Storie di cultura musicale: il libro

Arriverà a inizio aprile 2026 in libreria A 45 Giri – Storie di cultura musicale, volume pubblicato da Isenzatregua Edizioni nella collana storicaMENTE e curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo.

Il libro propone un percorso nella storia della musica rock e alternativa attraverso il formato del 45 giri, analizzandone il valore culturale e simbolico. Attraverso racconti, curiosità e approfondimenti, gli autori ripercorrono brani, artisti ed etichette che hanno segnato diverse generazioni, offrendo uno sguardo sull’evoluzione della musica contemporanea.

Il volume, composto da 356 pagine, sarà disponibile in formato brossura.