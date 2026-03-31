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A 45 Giri – Storie di cultura musicale: il libro

byDeka
31 Marzo 2026
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Arriverà a inizio aprile 2026 in libreria A 45 Giri – Storie di cultura musicale, volume pubblicato da Isenzatregua Edizioni nella collana storicaMENTE e curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo.

Il libro propone un percorso nella storia della musica rock e alternativa attraverso il formato del 45 giri, analizzandone il valore culturale e simbolico. Attraverso racconti, curiosità e approfondimenti, gli autori ripercorrono brani, artisti ed etichette che hanno segnato diverse generazioni, offrendo uno sguardo sull’evoluzione della musica contemporanea.

Il volume, composto da 356 pagine, sarà disponibile in formato brossura.

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