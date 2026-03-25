Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

A DAY TO REMEMBER Annunciati come headliner

byDeka
25 Marzo 2026
No comments

Hellfire Booking Agency annuncia gli A Day To Remember come headliner di un appuntamento estivo in Italia. La band statunitense sarà protagonista di un’unica data il 28 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano (Segrate), accompagnata da grandson e vianova.

Attivi dal 2003, gli A Day To Remember si sono affermati a livello internazionale grazie a un sound che unisce pop punk e metalcore, diventando nel tempo uno dei nomi di riferimento dell’easycore. Nel corso degli anni, il gruppo ha calcato i palchi dei principali festival mondiali, tra cui NovaRock, Download e Reading.

La band vanta importanti risultati commerciali, tra cui un album di platino, due dischi d’oro, un singolo di platino e quattro d’oro, oltre a numerose pubblicazioni ai vertici delle classifiche Billboard nelle categorie rock, indie e alternative. Con oltre due miliardi di stream e più di tre milioni di dischi venduti, continuano a mantenere una forte presenza nella scena internazionale.

Gli A Day To Remember, beniamini storici dell’easycore, porteranno sul palco uno show ad alta energia, pensato per il contesto live estivo.

Dettagli evento
28 giugno 2026
Parco della Musica, Milano (Segrate)
Via Enzo Jannacci, 20054 Segrate (MI)

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

PDHC #7 – Extradate con Dry Socket a Padova

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mar 25
Catharsis + By All Means dal vivo a Milano
C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere
Mar 27
Secoli Morti – Release Party! con Stiglitz, Slang Poor Kids, Andy Ramponi!
Q-HUB
Mar 27
? PUNK GOES ACOUSTIC ? Nicolò – La Sindrome di Peter Punk ? Il Danno – Pornoriviste / Yokoano
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Mar 27
Matrioska @ Largo Venue, Roma
Largo venue
Mar 27
Plakkaggio @ Blah Blah | Torino
BLAH BLAH
Mar 27
Sham 69 – Tim V support Death Wishlist
Borderline Pisa
Mar 28
MALEDETTA PRIMAVERA Oi
Arci CDC Parma
Mar 28
[28.03] Ceppino Ön Fire vol. 6
Black Inside
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.