A DAY TO REMEMBER Annunciati come headliner

Hellfire Booking Agency annuncia gli A Day To Remember come headliner di un appuntamento estivo in Italia. La band statunitense sarà protagonista di un’unica data il 28 giugno 2026 al Parco della Musica di Milano (Segrate), accompagnata da grandson e vianova.

Attivi dal 2003, gli A Day To Remember si sono affermati a livello internazionale grazie a un sound che unisce pop punk e metalcore, diventando nel tempo uno dei nomi di riferimento dell’easycore. Nel corso degli anni, il gruppo ha calcato i palchi dei principali festival mondiali, tra cui NovaRock, Download e Reading.

La band vanta importanti risultati commerciali, tra cui un album di platino, due dischi d’oro, un singolo di platino e quattro d’oro, oltre a numerose pubblicazioni ai vertici delle classifiche Billboard nelle categorie rock, indie e alternative. Con oltre due miliardi di stream e più di tre milioni di dischi venduti, continuano a mantenere una forte presenza nella scena internazionale.

Gli A Day To Remember, beniamini storici dell’easycore, porteranno sul palco uno show ad alta energia, pensato per il contesto live estivo.

Dettagli evento

28 giugno 2026

Parco della Musica, Milano (Segrate)

Via Enzo Jannacci, 20054 Segrate (MI)