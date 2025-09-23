A Novembre tornano in Italia i The Drowns

Li avete visti al Bay Fest ad Agosto, e a 3 mesi da quella data tornano in Italia.

La band nata a Seattle nel 2017 e formata da membri di gruppi quali MadCap, Time Again, The Briggs, Success, con l’aggiunta più recente del chitarrista Christian Martucci (Stone Sour, Corey Taylor’s CMFT, Dee Dee Ramone), i The Drowns sono oggi una delle realtà punk-rock più apprezzate a livello internazionale. Con la loro miscela esplosiva di street punk, Oi! e rock’n’roll venato di modernità, la band ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, portando avanti un percorso in continua ascesa fatto di album potenti, concerti ad alta energia e un seguito sempre più fedele.

Personalmente li ho scoperti col loro live al Punk Rock Holiday 2024 (report del loro concerto qui), e da allora non sono mai riuscito a smettere di ascoltarli, qui trovate la rece del loro ultimo disco “Blacked out”.

Quattro date a Novembre quindi:

16 Ferrara – Circolo Blackstar

17 Carmagnola – Circolo Arci Margot

18 Albate (CO) – Joshua Blues Club

19 Bolzano – Pippo Stage

Ci vediamo li!