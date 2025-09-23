34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

A Novembre tornano in Italia i The Drowns

byGabriele Squillace
23 Settembre 2025
No comments

Li avete visti al Bay Fest ad Agosto, e a 3 mesi da quella data tornano in Italia.
La band nata a Seattle nel 2017 e formata da membri di gruppi quali MadCap, Time Again, The Briggs, Success, con l’aggiunta più recente del chitarrista Christian Martucci (Stone Sour, Corey Taylor’s CMFT, Dee Dee Ramone), i The Drowns sono oggi una delle realtà punk-rock più apprezzate a livello internazionale. Con la loro miscela esplosiva di street punk, Oi! e rock’n’roll venato di modernità, la band ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, portando avanti un percorso in continua ascesa fatto di album potenti, concerti ad alta energia e un seguito sempre più fedele.
Personalmente li ho scoperti col loro live al Punk Rock Holiday 2024 (report del loro concerto qui), e da allora non sono mai riuscito a smettere di ascoltarli, qui trovate la rece del loro ultimo disco “Blacked out”.
Quattro date a Novembre quindi:
16 Ferrara – Circolo Blackstar
17 Carmagnola – Circolo Arci Margot
18 Albate (CO) – Joshua Blues Club
19 Bolzano – Pippo Stage

Ci vediamo li!

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

WelcomeFICO, online il video La Fame dei Ricordi

byDeka
Next Article

Bouncing Souls: online il video del nuovo brano Power

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Set 24
Sottoterra: Mad Pain + Protezione Incivile + Latitudine 45 + Post derivæ
Via Giuseppe Bruschetti 11, 20125 Milan, Italy
Set 26
Ska-BQ Live Music w/ KNFRMST ?
225 Girard St, Durango, CO, United States, Colorado 81303
Set 26
La Parte Peggiore – TristeTristeTriste release party @ Magazzino sul po | opening L’abisso
Magazzino sul Po - Murazzi Torino
Set 26
STILL HERE night #1 – punk rock show
IDEAL Magenta
Set 27
COLLASSO COLLETTIVO – PUNK NIGHT
C.I.Q - Centro Internazionale di Quartiere
Set 29
The Offspring: Supercharged Worldwide in ’25
Unipol Forum
Set 29
The Offspring: Supercharged Worldwide in ’25 • Unipol Forum, Milano
Unipol Forum
Set 30
Dead Bob ? GOB, Viareggio (LU)
Via Fosso Matelli 1 int 26, Viareggio, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.