A Roma il “Dacce ‘na Mano Music Festival 2025”

byDeka
12 Settembre 2025
No comments

L’Associazione Culturale Dateci Una Mano organizza anche quest’anno il Dacce ’na Mano Music Festival, una serata che unisce musica punk e solidarietà. L’appuntamento è al Traffic Club di Roma, con la partecipazione di diverse band della scena capitolina: Konspirators, Malerba, Germi, Devasta, UnbelieveBoys, P38PUNK, Ferox e i Klaxon.

Durante l’evento sarà presente la Casa del Popolo di Roma Sud-Est, che proporrà panini il cui ricavato andrà interamente in beneficenza. Previsti anche gli spazi espositivi dell’artista Anna Legge e del collettivo di fumettisti indipendenti Flea in the Ear.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Veronesi e all’associazione I Cani di Sale, impegnata nella cura dei cani anziani.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.
Per informazioni e donazioni: [email protected]

