A Roma il “Dacce ‘na Mano Music Festival 2025”

L’Associazione Culturale Dateci Una Mano organizza anche quest’anno il Dacce ’na Mano Music Festival, una serata che unisce musica punk e solidarietà. L’appuntamento è al Traffic Club di Roma, con la partecipazione di diverse band della scena capitolina: Konspirators, Malerba, Germi, Devasta, UnbelieveBoys, P38PUNK, Ferox e i Klaxon.

Durante l’evento sarà presente la Casa del Popolo di Roma Sud-Est, che proporrà panini il cui ricavato andrà interamente in beneficenza. Previsti anche gli spazi espositivi dell’artista Anna Legge e del collettivo di fumettisti indipendenti Flea in the Ear.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Veronesi e all’associazione I Cani di Sale, impegnata nella cura dei cani anziani.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.

Per informazioni e donazioni: [email protected]