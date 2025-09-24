34K
31K
A Roma il The Secret Show della nuova scena

byGiuliano Girlando
24 Settembre 2025
A Roma iniziano i Secret Show della scena young e new wave.

Le prime due band sono i Civic50 resident band di Roma e i Breack Stuff da Torino.

Il primo appunto sarà sabato 27 settembre con un numero di ingressi limitato a 100 persone.

Si suona all’aperto, senza limiti di db e orario, ingresso a 5€ e birra a 2€.

Insieme alla musica beerpong, zona graffiti writing e cose nerd.

È l’inizio di un movimento che vuole tendere all’inclusività sociale ed economica. I costi delle produzioni artistiche nei locali sono spesso insostenibile per progetti a lungo termine ma soprattutto per cercare includere le nuove generazioni. È il momento di usare degli strumenti nuovi ma soprattutto rimboccarsi le maniche e autoprodursi e organizzarsi in un movimento collettivo ampio.

Grazie alle giovani band come i Civic50 e il supporto della OnlyPunk Crew speriamo di poter costruire qualcosa di bello.

Per partecipare compilare il form

https://forms.gle/jHSnUHR36NTTEkoaA

R.I.P. BRUCE LOOSE (FLIPPER)

byMatteo Paganelli
