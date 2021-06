A WAY OF LIFE – Podcast episodio 14

Episodio 14 di A WAY OF LIFE… parola d’ordine ATTITUDINE.

Featuring: Interrupters, Drowns, Knuckledust, Bull Brigade feat Aban, Madball, Walls of Jericho, Turnestile, Dsa Commando, Miners, Mr T Bone & Jesse Wagner /Aggrolites, Mister X, Band Streetpunk Oi Sharp Bielorussia,

Pulp Stories: il mio amico Igor condannato a 18 mesi di carcere x niente, Raw Brigade,band HC dalla Colombia, le manifestazioni e il punk rock Hc in Colombia, Failed Hc Roma



Ascoltatelo dalla votra app preferita:



Ascolta su Spotify

Ascolta su Google Podcast

Ascolta su Amazon Music /Audible

Ascolta su Podcast Addict

Ascolta su YouTube

Ascolta su MixCloud

Ascolta su IHeartRadio

Ascolta su Podcasher

Ascolta su Deezer

Ascolta su Spreaker

Ascolta su JioSaavn