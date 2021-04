Terzo episodio di A WAY OF LIFE, da ascoltare sulla vostra app di podcast preferita (da oggi anche su MixCloud!) Puntata speciale band Italiane:

THE BONE MACHINE, GOZZILA E LE TRE BAMBINE COI BAFFI, ZONA POPOLARE, THE CLASH, THE URGONAUTS, LIZY AND THE KIDS, MADBEAT, TACITA, THE SONICS e l’immancabile appunamento con

PULP STORIES : IL POLIZIOTTO INGLESE CHE RIMASE IN ACIDO e IL TESTO DI LOUIE LOUIE



