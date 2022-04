Dopo nove anni di attesa esce finalmente il nuovo disco degli A Wilhelm Scream, “Lose Your Delusion”. La band del Massachusetts è sicuramente cambiata in tutto questo tempo, alla fine non ci si aspettava un disco uguale ai loro tempi d’oro, anche perché dopo tre dischi perfetti, (e “Partycrasher” bello ma prodotto malino) era poco possibile. Il risultato alla fine è più che sufficiente in un disco che è volutamente eccessivo. La produzione è spinta al massimo, la velocità al minimo (per i loro standard), mentre le voci si sdoppiano, con quella di Pereira che sicuramente avrà accusato anche un calo nel tempo. Meno velocità, quindi, anche se poi la band ci aveva comunque già abituati a suoni barocchi, d’altronde gli A Wilhelm Scream si amano o si odiano per questo, non sono mai stati certamente un gruppo da tre accordi.

Il disco alterna episodi pop, i più pop della loro carriera, come “GIMMETHESHAKES” o “Figure Eights in My Head”, ad altri più astratti. A volte non c’è proprio un ritornello, e chissà se è stata una scelta, interessante e coraggiosa, o magari è anche finita un po’ l’ispirazione. Il resto è un album iperprodotto, verrebbe da dire lambiccato, ma senza che questo ne faccia un brutto disco, anzi. Siamo sicuri che gli AWS non vogliano diventare all’improvviso una band miliardaria dopo anni a scegliere di non farlo insomma, anche se i fan puristi storceranno il naso. Li aspettiamo live, un posto dove, al di là delle produzioni o non produzioni, spaccano discretamente.

Voto: 7,5

1 – Acushnet Avenue At Night

2 – The Enigma

3 – Gimmetheshakes

4 – …And Big Nasty Was Its Name-O

5 – Yo Canada

6 – Figure Eights In My Head

7 – I’m Gonna Work It Out

8 – Apocalypse Porn

9 – Be One To No One

10 – Lose Your Delusion

11 – Downtown Start II