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“About Yesterday”, the Underdogs, fuori oggi ovunque!

byDeka
26 Giugno 2026
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The Underdogs pubblicano “About Yesterday”: un pugno allo stomaco contro la dipendenza emotiva

Ci sono relazioni che finiscono. E poi ci sono quelle che continuano a esistere anche quando tutto è già crollato. È proprio in quello spazio sospeso tra attrazione, rabbia e autodistruzione che nasce “About Yesterday”, il nuovo singolo dei The Underdogs, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Lunaz Records.

Con il loro punk rock diretto e senza compromessi, la band affronta uno dei temi più universali e dolorosi: l’incapacità di allontanarsi da una relazione tossica. Non si tratta semplicemente della fine di una storia d’amore, ma di quel meccanismo emotivo che porta a ripetere gli stessi errori, pur sapendo perfettamente dove conducono.

Il protagonista della canzone si risveglia immerso nel caos, incapace di distinguere ciò che è reale da ciò che vorrebbe fosse vero. Tra promesse vuote, manipolazione e senso di dipendenza, continua a tornare verso una persona che lo ferisce, alimentando un ciclo di frustrazione dal quale sembra impossibile uscire.

Brano dopo brano, i The Underdogs hanno costruito un’identità fatta di testi sinceri e sonorità che affondano le proprie radici nel punk rock classico di Ramones, Sex Pistols e The Adicts, senza rinunciare all’impatto melodico del punk contemporaneo. “About Yesterday” rappresenta perfettamente questa filosofia: un pezzo veloce, immediato e carico di energia, capace però di lasciare spazio anche alla vulnerabilità.

Nel corso della canzone la consapevolezza cresce. Le parole dell’altra persona perdono progressivamente ogni valore e ciò che rimane è soltanto la rabbia. Non c’è una vera liberazione né un lieto fine: il finale è uno sfogo, un tentativo disperato di spezzare un legame che continua a consumare il protagonista dall’interno.

Questa tensione emotiva viene amplificata da una scrittura essenziale e diretta, senza metafore superflue, fedele all’attitudine della band. I The Underdogs raccontano una fragilità profondamente umana senza trasformarla in vittimismo, mostrando quanto possa essere difficile interrompere dinamiche tossiche anche quando se ne riconosce la pericolosità.

Formati nel 2018, i The Underdogs portano avanti una visione del punk rock autentica e profondamente legata allo spirito DIY. Attraverso brani originali, concerti energici e un’attitudine che mette sempre il messaggio al centro, la band continua a dare voce a chi rifiuta il silenzio e sceglie di trasformare le proprie esperienze in musica.

Con “About Yesterday”, i The Underdogs firmano un nuovo capitolo del loro percorso artistico: una canzone intensa, sincera e viscerale che racconta quanto possa essere difficile liberarsi da ciò che ci ferisce, ricordando che il primo passo verso la libertà è trovare il coraggio di guardare la realtà per quello che è.

 

 

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