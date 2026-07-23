According To Jack: il punk rock californiano incontra l’energia del live in “Reason To Exist”

Esce domani Reason To Exist

Gli According To Jack, rock band di Padova nata dall’evoluzione del progetto acustico di Giacomo Rampazzo, continuano il loro percorso con “Reason To Exist”, un brano che racchiude tutte le influenze della band: punk rock californiano, rock’n’roll, blues e folk.

La canzone affronta con leggerezza e ironia temi come l’incertezza verso il futuro, la difficoltà di trovare la propria strada e la nostalgia per un passato più semplice, mantenendo però una vena malinconica. Registrato completamente in presa diretta in studio e mixato e masterizzato da Angelica Gheller, il singolo punta su un sound essenziale, energico e senza artifici.

Dopo l’EP d’esordio Reason To Exist (2024) e un tour che li ha portati ad aprire concerti di Descendents e Neck Deep al Bay Fest, gli According To Jack hanno consolidato la loro identità con il singolo “The Ballad of the Monkey Man”, segnando il definitivo passaggio da progetto solista a band completa.