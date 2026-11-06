ACCORDING TO JACK: “Killing Time” anticipa il nuovo album “Writer’s Block”

Gli According To Jack, punk rock band di Padova, pubblicano oggi “Killing Time”, il primo singolo estratto dal prossimo album Writer’s Block, atteso per il 26 marzo 2027.

Il brano racconta in chiave autobiografica l’abitudine di Jack, frontman della band, ad affrontare la vita con cinismo e senza dare troppo peso alle cose. Un tema che contrasta con il carattere del pezzo, dal ritmo allegro e ballabile, costruito su un punk rock diretto che guarda al rock’n’roll. A completare il sound c’è l’armonica, ormai elemento distintivo del gruppo.

Nati nel 2022 come progetto acustico solista di Giacomo Rampazzo, gli According To Jack si sono progressivamente trasformati in una band a quattro, sviluppando uno stile influenzato dal punk rock californiano, con aperture verso blues e folk.

Nel 2024 è uscito l’EP di debutto Reason To Exist per Sorry Mom!, seguito da un tour estivo che li ha portati anche ad aprire per Descendents e Neck Deep al Bay Fest di Bellaria. Nel 2025 è arrivato il singolo “The Ballad of the Monkey Man”, pubblicato da Sorry Mom! e Universal Music Italia, mentre nell’agosto 2026 la band ha consolidato la propria formazione con il secondo EP Plugged.

“Killing Time” apre quindi il percorso verso Writer’s Block, nuovo album in arrivo a marzo 2027.