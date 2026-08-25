ACCORDING TO JACK: “PLUGGED”, IL NUOVO EP DELLA BAND PADOVANA

“Plugged” è il secondo EP degli According To Jack e il primo realizzato con la formazione full-band.
Il progetto riprende tre brani dal primo EP acustico Reason To Exist, qui ri-registrati in elettrico e in presa diretta live in studio, con la produzione di Angelica Gheller.
A completare la tracklist c’è una cover dei Creedence Clearwater Revival, scelta che contribuisce a definire il ruolo di Plugged: un lavoro pensato come ponte tra il passato, il presente e il futuro degli According To Jack, segnando il passaggio dal progetto acustico originale alla nuova dimensione elettrica della band.