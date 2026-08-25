Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

ACCORDING TO JACK: “PLUGGED”, IL NUOVO EP DELLA BAND PADOVANA

byDeka
25 Agosto 2026
No comments

“Plugged” è il secondo EP degli According To Jack e il primo realizzato con la formazione full-band.

Il progetto riprende tre brani dal primo EP acustico Reason To Exist, qui ri-registrati in elettrico e in presa diretta live in studio, con la produzione di Angelica Gheller.

A completare la tracklist c’è una cover dei Creedence Clearwater Revival, scelta che contribuisce a definire il ruolo di Plugged: un lavoro pensato come ponte tra il passato, il presente e il futuro degli According To Jack, segnando il passaggio dal progetto acustico originale alla nuova dimensione elettrica della band.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

“Beyond the Stigma”: il 12 settembre a Pontedera

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ago 27
MARGINI FEST 5
58100 Grosseto, Italy
Set 05
Punkadeka Festival 2026 | MxPx | al Circolo Magnolia
Circolo Magnolia
Set 12
BOLOGNINA SKA FEST 2026 | DIMONDI FESTIVAL & FINGER FOOD
Piazza Lucio Dalla, 40100 Bologna, Italy
Set 12
Beyond the stigma
Circolo Arci "Il Botteghino"
Set 19
BCR FEST ? Béton Armé (CAN) ? Colonna Infame ? Alvilda ? Azione Diretta ? Tear Up ? & more
Sottotetto SoundClub
Set 19
Drug Church ? Slaughter Club, Milano
Slaughter Club
Ott 03
QUARTASA FEST @CDC PARMA
Arci CDC Parma
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.