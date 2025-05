ACCORDING TO JACK “THE BALLAD OF THE MONKEY MAN”

Con il nuovo singolo “The Ballad of the Monkey Man”, gli According to Jack tornano, mescolando punk rock, rock ‘n’ roll e ironia leggera in un brano che si fa notare fin dal primo ascolto. Ad arricchire il mix, oltre a chitarre, basso e batteria, c’è anche un’armonica che colora l’arrangiamento con un tocco folk dal sapore vintage.

Il brano racconta, con tono affettuoso e un po’ irriverente, la figura di un personaggio realmente esistito, soprannominato “the monkey man” per via del suo aspetto e delle sue leggendarie abitudini alcoliche. Una presenza singolare, impressa nei ricordi adolescenziali dell’autore, che rivive qui sotto forma di ballata scanzonata e trascinante.

According to Jack nasce a Padova nel 2022 come progetto acustico solista di Giacomo Rampazzo, evolvendosi poi in una band a quattro elementi con uno stile personale e riconoscibile. Le influenze principali arrivano dal punk rock di stampo californiano, ma non mancano incursioni nel blues, nel folk e nel rock ‘n’ roll più viscerale.

Nel 2024 arriva il primo EP, “Reason To Exist”, pubblicato da Sorry Mom!, seguito da un tour estivo che porta Jack ad aprire, tra gli altri, per Descendents e Neck Deep al Bay Fest di Bellaria.

Nel 2025 il progetto si completa con la formazione attuale e con l’uscita di “The Ballad of the Monkey Man”, sempre sotto l’etichetta Sorry Mom!: un nuovo inizio, con lo spirito di sempre.