Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Addio a Dave Redmonds degli Snuff

byDeka
13 Luglio 2026
No comments
Screenshot

Si è spento l’11 luglio 2026, all’età di 66 anni, David Granville “Dave” Redmonds, storico membro degli Snuff. Dave è morto serenamente nella sua casa, circondato dalla sua famiglia, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi Snuff insieme alla famiglia Redmonds, ringraziando tutti coloro che in questi mesi hanno inviato messaggi di affetto e sostegno: un’ondata di vicinanza che, come hanno scritto, ha significato moltissimo per Dave e per i suoi cari.

La band ha inoltre chiesto di rispettare la propria privacy in questo momento così difficile, salutando il loro compagno con parole semplici ma toccanti: “Siamo con il cuore spezzato. Ci manca già.”

Alza un bicchiere di bitter per Dave. Riposa in pace.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

JOYCE MANOR: sessione live online

byMatteo Paganelli
Next Article

Festa Rock Novedrate 2026: tre giorni di concerti a ingresso gratuito dal 28 al 30 agosto

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 16
Road to Bay Fest – Rise Against + Militarie Gun + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Lug 16
PUNK ROCK RADUNO 9 | FREE ENTRANCE
Bergamo
Lug 18
Succo Marcio – Punk Rock Raduno
Edoné Bergamo
Lug 25
TIMEBOMB FEST 2026
Località Mogliano Veneto, 31021 Mogliano Veneto TV, Italia
Lug 26
PUNKAMANIA – 2026
La piscina di Santa Maria della Versa
Lug 28
Dropkick Murphys ? Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN)
Fiera della Musica, Azzano Decimo
Lug 30
DLB FESTIVAL 2026 – 10th ANNIVERSARY? 30/31 July/ 1 August 2026.
AGRITURISMO & AGRI CAMPEGGIO " PRATO POZZO " . / Loc. ANITA, 44011 - ARGENTA ( FERRARA ) ., 44011 Argenta, Italy
Lug 31
DEROZER ? 30° ANNIVERSARIO DI BAR ? PARCO TITTONI
Parco Tittoni Festival - Via Lampugnani 62, 20832 Desio, Italy
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.