Addio a Dave Redmonds degli Snuff

Si è spento l’11 luglio 2026, all’età di 66 anni, David Granville “Dave” Redmonds, storico membro degli Snuff. Dave è morto serenamente nella sua casa, circondato dalla sua famiglia, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi Snuff insieme alla famiglia Redmonds, ringraziando tutti coloro che in questi mesi hanno inviato messaggi di affetto e sostegno: un’ondata di vicinanza che, come hanno scritto, ha significato moltissimo per Dave e per i suoi cari.

La band ha inoltre chiesto di rispettare la propria privacy in questo momento così difficile, salutando il loro compagno con parole semplici ma toccanti: “Siamo con il cuore spezzato. Ci manca già.”

Alza un bicchiere di bitter per Dave. Riposa in pace.