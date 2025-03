Addio a Johnny Green, leggendario tour manager dei Clash

Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Johnny Green, storico tour manager dei Clash, nonché autore di libri imprescindibili sulla scena musicale punk. Green, che ha vissuto in prima persona l’epopea dei Clash durante l’esplosione del punk negli anni ’70, ha raccontato con passione e ironia quegli anni nel libro A Riot of Our Own: Night And Day With The Clash.

Johnny Green ha lasciato un segno indelebile anche in Italia, partecipando al Tributo Italiano a Joe Strummer, evento organizzato da Punkadeka.it e Radioclash per celebrare la memoria del leggendario frontman dei Clash. Un momento che ha sottolineato ancora una volta il suo legame profondo con la musica e con l’eredità dei Clash.

Oltre a essere una figura chiave dietro le quinte della band, Johnny Green è apparso anche nel video del brano Bankrobber, rischiando persino qualche guaio con la legge. Dopo la sua esperienza con Joe Strummer e soci, ha continuato la sua carriera gestendo artisti del calibro di Joe Ely e diventando compagno di tour di John Cooper Clarke. La sua passione per le storie e per la vita on the road lo ha portato a scrivere Push Yourself Just A Little Bit More: Backstage at Le Tour de France, dimostrando la sua versatilità come autore.

Per chi volesse approfondire la sua storia e la sua visione del mondo, vi invitiamo a leggere un’esclusiva intervista a Johnny Green pubblicata su Punkadeka.it: leggi l’intervista.

Johnny Green ci lascia, ma il suo spirito ribelle e il suo amore per la musica continueranno a ispirare generazioni di fan e musicisti.