Addio a Lou Koller, storica voce dei Sick Of It All

Con immensa tristezza arriva una notizia che colpisce l’intera comunità hardcore mondiale: Lou Koller, storico frontman dei Sick Of It All, ci ha lasciati.

Ad annunciarlo è stata la stessa band con un messaggio carico di dolore, definendo la perdita del proprio “fratello” qualcosa di travolgente. Proprio nell’anno in cui i Sick Of It All avrebbero celebrato il loro 40° anniversario, il gruppo saluta una figura che ha incarnato per decenni passione, dedizione ed entusiasmo.

Per compagni di band, amici e fan, Lou non è stato soltanto un cantante iconico, ma una persona capace di trasmettere energia e positività con il suo sorriso, il suo sarcasmo e una presenza sul palco che ha conquistato generazioni di appassionati in ogni angolo del mondo.

La band ha inoltre voluto ringraziare tutti coloro che, negli ultimi due anni, hanno sostenuto Lou durante la sua battaglia contro la malattia attraverso le donazioni al fondo medico. “La sua battaglia è finita e ora può finalmente riposare”, si legge nel commovente messaggio.

Da parte di tutta la redazione di Punkadeka, le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, ai Sick Of It All e a tutta la scena hardcore internazionale.

Riposa in pace, Lou. Grazie per tutto.