Addio a Marco Garripoli di FOAD records: una leggenda della scena hardcore

Oggi la scena hardcore italiana piange la scomparsa di Marco Garripoli, una figura storica e imprescindibile per il punk/metal estremo nel nostro Paese. Fondatore della FOAD Records e primo a portare un negozio di dischi hardcore a Torino più di 30 anni fa, Marco ha lasciato un segno indelebile nella comunità musicale.

Oltre a essere un grande appassionato e conoscitore del genere, è stato tour manager di band come Cripple Bastards, Blu Vomit, Linea 77, Greve, Croma, oltre a collaborare con nomi internazionali come Lagwagon e molti altri. Il suo contributo è stato fondamentale per la diffusione della musica estrema in Italia, sia attraverso le sue produzioni che con il supporto diretto agli artisti.

Marco non era solo un punto di riferimento per la scena, ma anche un amico per molti. La sua passione, il suo impegno e il suo spirito resteranno per sempre vivi nei cuori di chi lo ha conosciuto e nelle note della musica che ha aiutato a far crescere.

Ciao Marco, grazie di tutto.