Addio, e grazie per tutto il Burro: le Gambe al Blob di Arcore, 13/11/2026 (foto-report)

Il concerto finale delle Gambe di Burro mi ha ricordato molto quello dei Ramones che vidi a Milano nel Gennaio 1996 per Adios Amigos: poco più di un’ora di musica tirata, pochissime parole dal palco e nessun saluto d’addio al pubblico che affollava il locale – e ovviamente tanta musica “in stile Ramones”.

Riassumendo come siamo arrivati a questo concerto: le Gambe sono gli eroi monzesi del punk rock, musicalmente nati nello stesso anno in cui i Ramones dissero addio alle scene, e come i Ramones si sciolsero troppo presto all’inizio del 2000 dopo solo un demo, un EP e un CD, ma è proprio così che nascono le leggende. Raramente la band è tornata insieme per un singolo concerto: nel 2007 al Bloom, nel 2011 al Troublezine Festival e nel 2025 al Punk Rock Raduno. Poi, a sorpresa, a un solo anno di distanza l’annuncio di un nuovo show, segnalato però come “dal vivo per l’ultima volta”, e questa volta in un locale piccolissimo ma importante per il punk rock brianzolo: l’Arci Blob di Arcore che solo i più attempati ricorderanno anche come luogo in cui più di un quarto di secolo fa venne presentato Senza Via di Scampo (io comprai proprio lì il cd!). Una sorta di “ritorno a casa” per le Gambe, con in apertura gli eroi arcoresi Watertower e i letterali padroni di casa del Blob, i Glory Hall… insomma un concerto imperdibile che ha riempito il club come mai avevo visto in passato.

C’è gente che viene anche da altre regioni, e qui divago per un’avventura inaspettata: si diffonde la voce che 4 punk genovesi sono bloccati in un hotel a un paio di chilometri, cercano un passaggio per arrivare al locale. La mia macchina è rotta e sto usando quella minuscola di mia mamma, ma mi lancio al recupero e li trovo in una buia via di campagna – non mi accorgo che sulla Matiz di mia mamma stanno salendo membri di Ignoranti e Animols, per dire. Li porto al Blob ma poi (ri)trovare parcheggio è impossibile, così mi perdo quasi tutto il set dei Glory Hall – per fortuna riesco a sentire “15 anni nel 2000” e “Io odio Irene Viboras”, spero che Kikko mi possa perdonare se ho scattato solo un paio di pessime foto ma queste sono le avventure che possono (e devono) capitare a un punk rock show.

Dei Watertower al Blob ho parlato molte volte su queste pagine, e l’ultima volta che ho visto la band dal vivo era proprio qui lo scorso Febbraio – c’è come sempre lo stesso clima di amici venuti a salutare e pogare, canzoni urlate al cielo a favore dei cowboy e contro la polizia, e insomma se qualcuno non muove il culo è solo perché troppo impegnato al bancone del bar per la decima birra. Sempre un piacere vederli giocare in casa!

Infine, giunge il momento di dare il requiem alle Gambe di Burro, che si presentano con una video-grafica sullo sfondo che raccoglie immagini da tanti film che hanno plasmato l’immaginario delle canzoni: dopo aver visto in rapida sequenza Bombolo, il Duomo di Monza, il logo della band e tanto trash anni 90, siamo pronti e carichi per sentire Senza Via Di Scampo in apertura di concerto. Lo show è una hit dietro l’altra (seguono subito Solo 10 minuti, Irene, Mi metto ancora le All Star), non ci sono pause e si tira dritti per quasi tutto il loro unico cd, fino a quando Taska non passa il basso a Giacomo e si torna ai tempi di Babbazbabbazbabbaz e gli occhi si fanno ancora più lucidi.

Il momento più da pelle d’oca è stato quando pochi secondi dopo l’inizio di “La maglietta dei Los Ramones” qualcuno ha rovesciato della birra dentro una presa della corrente e ha fatto saltare la luce dell’intero locale: la band ovviamente si è fermata, ma il pubblico no e siamo andati avanti tutti a cappella ormai carichi a mille con “ti vedo a quasi tutti i concerti punk, che tieni in mano la tua solita bar, avevi la maglietta dei Los Ramones hai conquistato il mio cuore / vedevo solo te in tutta quella confusione oh yeah” e in molti hanno anche tenuto il tempo dell’assolo per poi riprendere con “Sulle tue labbra leggo hey-ho let’s go” e andare avanti nel buio più totale.

Spettacolare poi il rientro in scena dopo qualche minuto, con Robi che annuncia “ok allora, questa la saltiamo che l’avevamo suonata quasi tutta”, gettando il pubblico nel panico prima di ricominciare da capo la canzone.

Altro momento destinato a rimanere nella memoria dei presenti è quando dei ceri funebri con il logo delle Gambe sono stati distribuiti e accesi, una scena che non avevo visto nemmeno ai concerti emo più spinti.

Tocco di classe finale, dopo la conclusiva Pipistrello: sullo schermo appare il logo della band, a cui sono aggiunte ali da angelo e la scritta Adieu. Sembra proprio che sia la fine delle Gambe, e questa piccola immagine mi ha colpito più di quanto si possa immaginare. Vola in alto dei cieli, omino di burro, e grazie per la musica che hai supervisionato. Noi continueremo a indossare le All Star.