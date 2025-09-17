Adescite Fest: dieci anni di musica e autogestione a Genova

Adescite Fest compie dieci anni e per l’occasione il collettivo Adescite Crew ha deciso di organizzare un’ultima festa speciale.

Dal 24 al 26 ottobre il festival si sposterà nei quartieri di Sampierdarena, Molassana e Certosa, ospitato da tre spazi che negli anni hanno sempre sostenuto la scena indipendente: Csa Zapata, Csoa Pinelli e Circolo Arci Perugina.

La scelta di lasciare il centro città e portare la festa in periferia non è casuale: da una parte c’è l’assenza del Lsoa Buridda (ve ne avevamo parlato qui) , dall’altra la volontà di mettere in discussione la trasformazione di Genova in una “cartolina” per turisti, mentre le zone periferiche restano ai margini. L’idea è quella di riportare attenzione su quartieri che hanno bisogno di spazi di socialità e cultura dal basso, aperti a tutte e tutti.

“I quartieri e le periferie, oggi più che mai, hanno bisogno di spazi di socialità e cultura dal basso, popolari e coinvolgenti, aperti ed accessibili a tutte e tutti e speriamo con questa nostra iniziativa, di riaccendere un pò il focus su questa problematica che ci vede coinvolti in prima persona”

Il programma prevede tre serate di musica e incontri:

venerdì 24 al Csa Zapata

sabato 25 al Csoa Pinelli

domenica 26 al Circolo Arci Perugina

Un modo per celebrare un percorso collettivo e chiuderlo insieme alla città che lo ha visto crescere.