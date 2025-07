¡ADIOS AMIGOS! compie 30 anni

Il 18 luglio 1995 veniva pubblicato ¡Adios Amigos!, il quattordicesimo e ultimo album in studio dei Ramones, la band che ha rivoluzionato la storia della musica con i suoi “tre accordi”, dimostrando che non serviva chissà quale tecnica per formare un gruppo: bastava essere autentici e urlare a squarciagola il proprio messaggio, fregandosene di tutto.

¡Adios Amigos! contiene 13 tracce e presenta toni sicuramente più cupi e malinconici rispetto ad altri loro album, ma mantiene la grinta e l’energia che hanno da sempre contraddistinto i Ramones. Ad aprirlo è la meravigliosa I Don’t Want to Grow Up (di Tom Waits): un inno all’eterna giovinezza che forse racchiude l’essenza stessa del punk.

In questo caldo asfissiante, forse la cura migliore potrebbe essere far partire a tutto volume questo gioiellino e lasciarsi trasportare dai suoi suoni, dimenticando anche solo per un secondo tutto il resto, per rimanere in uno spazio splendidamente atemporale che solo certi capolavori artistici possono concedere. Life’s a gas.