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Adolescents e Good Riddance insieme alla Festa di Radio Onda d’Urto

byDeka
30 Marzo 2026
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Gli Adolescents si aggiungono alla data italiana dei Good Riddance in occasione della Festa di Radio Onda d’Urto. Le due band saliranno sul palco il 12 agosto 2026 all’Area Feste di Via Serenissima, a Brescia, per una serata dedicata all’hardcore punk californiano.

Formati nel 1980 nella Orange County, gli Adolescents sono considerati tra i gruppi fondamentali della prima ondata hardcore, grazie anche all’album di debutto Adolescents del 1981. I Good Riddance, attivi dal 1990 a Santa Cruz, hanno invece costruito la propria carriera su un mix di melodic hardcore e testi politicamente impegnati, diventando una delle band più longeve e riconosciute della scena.

La data si inserisce nel contesto dell’uscita del loro decimo album, Before The World Caves In, pubblicato a marzo via Fat Wreck Chords. I biglietti saranno disponibili direttamente in cassa il giorno dell’evento.

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