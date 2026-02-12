Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

Aendriu torna con “ARIA”, un brano potente contro la violenza e l’abuso di potere

byDeka
12 Febbraio 2026
No comments

Ændriu torna con un nuovo singolo, “ARIA”, un brano che affronta in modo diretto e senza compromessi il tema della violenza e dell’abuso di potere da parte delle forze di polizia.

 

Il brano nasce dall’osservazione di un contesto globale in cui anche i sistemi democratici più consolidati mostrano derive autoritarie, legittimando la repressione come strumento di controllo.

In “ARIA”, la perdita di libertà viene raccontata come una progressiva sottrazione di spazio vitale: protestare, dissentire o semplicemente non conformarsi può significare trovarsi di fronte alla stessa risposta, la forza, fino a togliere ciò che è più essenziale: il respiro, l’aria. Il testo denuncia un modello sociale in cui interessi economici e privati prevalgono sul bene pubblico, e in cui il potere si protegge tramite leggi su misura e l’uso della forza come deterrente.

Ma “ARIA” non è solo denuncia: il brano lascia spazio alla speranza. È un invito a resistere, a unirsi e a non accettare il silenzio come unica risposta, perché, prima o poi, il vento cambia e tutto ciò che opprime può essere respinto al mittente. È una presa di posizione chiara e necessaria, un richiamo collettivo al diritto di decidere e autodeterminare il proprio futuro.

Il singolo è stato registrato presso gli Attitude Studio di Milano da Gianluca Veronal e Alessandro Strada, mixato e masterizzato da Veronal e prodotto da Andrea Botti. Ændriu è un progetto nato dalla volonta di Andrea Botti (voce e chitarre), che ha consolidato attorno a se una band composta da Marco Ruggiero (batteria), Riccardo Ruggiero (basso) e Luca Pupino (chitarre).

Andrea Botti, che ha dato vita al progetto Ændriu, è un artista con una carriera pluridecennale alle spalle, iniziata da bambino negli anni ’90 nei circuiti underground milanesi e consolidata con collaborazioni con band come i Norelax e tour europei. Dal 2014 è membro dei Punkreas, e parallelamente ha costruito una solida carriera dietro le quinte dell’industria musicale come fonico, tour manager e direttore di produzione, collaborando con artisti del calibro di Subsonica, Niccolò Fabi, Baustelle e molti altri.

La sua ultima uscita prima di “ARIA” era il singolo “Vuoto” (2025), nato come un urlo fulmineo e diretto, capace di combinare ferocia e melodie viscerali, e accompagnato dalla filosofia del do it yourself che caratterizza Ændriu da sempre.

Con “ARIA”, Ændriu conferma la sua capacità di trasformare rabbia e osservazione sociale in musica urgente e significativa, mantenendo uno sguardo critico verso il mondo contemporaneo e una voce unica nel panorama italiano.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

MXPX: grande attesa per l’unica data europea

byDeka
Next Article

Bull Brigade: quattro chiacchiere in esclusiva con Eugy sul nuovo disco Perché Non Si Sa Mai

byValentina Piazzola
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

LA LOTTA NON SI FERMA

Milano DIY Hardcore Punk organizza una serata a sostegno di 5 lavoratori del teatro della Luna (Assago) licenziati…
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 13
? DEROZER • LIVE ACUSTICO
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Feb 13
LA SINDROME DI PETER PUNK • BRAVI RAGAZZI • NO RETRO
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 14
IRRITATE NIGHT: Big Paws + Maybe Wonders + The Post Season
Birrificio Railroad - Paderno Dugnano
Feb 14
PUNK IS LOVE PARTY vol. III
Via delle Risorgive, 7, 33080 Porcia, Italy
Feb 14
HATE SEGRE Festival ?? BLOOM Mezzago (MB) ?? II Edizione ?? De Crew + Atrox + WaterTower + Guests
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.