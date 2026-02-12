Aendriu torna con “ARIA”, un brano potente contro la violenza e l’abuso di potere

Ændriu torna con un nuovo singolo, “ARIA”, un brano che affronta in modo diretto e senza compromessi il tema della violenza e dell’abuso di potere da parte delle forze di polizia.

Il brano nasce dall’osservazione di un contesto globale in cui anche i sistemi democratici più consolidati mostrano derive autoritarie, legittimando la repressione come strumento di controllo.

In “ARIA”, la perdita di libertà viene raccontata come una progressiva sottrazione di spazio vitale: protestare, dissentire o semplicemente non conformarsi può significare trovarsi di fronte alla stessa risposta, la forza, fino a togliere ciò che è più essenziale: il respiro, l’aria. Il testo denuncia un modello sociale in cui interessi economici e privati prevalgono sul bene pubblico, e in cui il potere si protegge tramite leggi su misura e l’uso della forza come deterrente.

Ma “ARIA” non è solo denuncia: il brano lascia spazio alla speranza. È un invito a resistere, a unirsi e a non accettare il silenzio come unica risposta, perché, prima o poi, il vento cambia e tutto ciò che opprime può essere respinto al mittente. È una presa di posizione chiara e necessaria, un richiamo collettivo al diritto di decidere e autodeterminare il proprio futuro.

Il singolo è stato registrato presso gli Attitude Studio di Milano da Gianluca Veronal e Alessandro Strada, mixato e masterizzato da Veronal e prodotto da Andrea Botti. Ændriu è un progetto nato dalla volonta di Andrea Botti (voce e chitarre), che ha consolidato attorno a se una band composta da Marco Ruggiero (batteria), Riccardo Ruggiero (basso) e Luca Pupino (chitarre).

Andrea Botti, che ha dato vita al progetto Ændriu, è un artista con una carriera pluridecennale alle spalle, iniziata da bambino negli anni ’90 nei circuiti underground milanesi e consolidata con collaborazioni con band come i Norelax e tour europei. Dal 2014 è membro dei Punkreas, e parallelamente ha costruito una solida carriera dietro le quinte dell’industria musicale come fonico, tour manager e direttore di produzione, collaborando con artisti del calibro di Subsonica, Niccolò Fabi, Baustelle e molti altri.

La sua ultima uscita prima di “ARIA” era il singolo “Vuoto” (2025), nato come un urlo fulmineo e diretto, capace di combinare ferocia e melodie viscerali, e accompagnato dalla filosofia del do it yourself che caratterizza Ændriu da sempre.

Con “ARIA”, Ændriu conferma la sua capacità di trasformare rabbia e osservazione sociale in musica urgente e significativa, mantenendo uno sguardo critico verso il mondo contemporaneo e una voce unica nel panorama italiano.