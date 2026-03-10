Punkadeka festival 2026- MXPX
Aendriu torna con "SANTI O BASTARDI", un brano che celebra l'imperfezione e la fragilità umana

byDeka
10 Marzo 2026
10 Marzo 2026

Ændriu torna con il nuovo singolo “SANTI O BASTARDI”, un brano intenso che mette al centro la fragilità umana e il peso del giudizio in una società sempre più cinica e competitiva.

ASCOLTA IL SINGOLO:

 

La canzone racconta chi resta nell’ombra per paura di esporsi, di mostrare le proprie debolezze e di essere schiacciato da uno sguardo collettivo spesso impietoso. Vivere costantemente dentro schemi imposti porta, giorno dopo giorno, a perdere parti di sé, trasformando l’esistenza in un peso che opprime.

Il testo rifiuta la semplificazione morale tra santi e bastardi, rivendicando il diritto alla complessità e all’autenticità.

Nel ritornello emerge un messaggio chiaro: non c’è nulla di immorale nel non aderire a virtù imposte, né nulla di più normale che essere se stessi. Non esistono colpa o tabù nell’imperfezione.

“SANTI O BASTARDI” è un invito ad accettare le proprie fragilità come parte integrante dell’identità, ricordando che ogni individuo è unico, fatto di limiti, ferite e meraviglie. Il brano conferma l’approccio viscerale e diretto che contraddistingue Ændriu, capace di mescolare introspezione e potenza emotiva senza compromessi.

Chi è Ændriu

Ændriu nasce dall’idea di Andrea Botti, artista con una carriera pluridecennale nella scena alternativa italiana: dagli esordi negli anni ’90 nell’underground milanese, passando per le collaborazioni con i Norelax, fino all’ingresso nei Punkreas nel 2014.

Parallelamente ha costruito una solida esperienza nel backstage musicale come fonico, tour manager e direttore di produzione, collaborando con artisti come Subsonica, Niccolò Fabi e Baustelle, e fondando Rollover Production, che ha prodotto tour per Punkreas, Africa Unite e molti altri.

Dopo l’album “La Rabbia che ho Dentro”, il singolo “Vuoto” e il più recente “Aria”, Ændriu torna con un brano che parla di autenticità e complessità emotiva, confermando la sua capacità di trasformare introspezione e osservazione sociale in musica urgente e significativa.

“SANTI O BASTARDI” è disponibile sulle piattaforme digitali:
https://ditto.fm/santi-o-bastardi

 

Foto: Mielek

Jello Biafra colpito da ictus emorragico

byDeka
