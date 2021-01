AFI : 2 nuovi pezzi online... Che gran cagate!

Gli AFI hanno pubblicato due nuove canzoni. Le canzoni si chiamano “Twisted Tongues” e “Escape From Los Angeles”. Le canzoni sono disponibili in digitale e su 7 pollici. La band pubblicherà il loro undicesimo album entro la fine dell’anno tramite Rise Records.

L’ultima fatica discografica degli AFI risale al 2017 e credetemi non vale la pena perdere tempodi ascoltarli.

Purtroppo per chi come la redazione di Punkadeka ha amato i primi AFI (quelli di “The art of drowning” o “Black Sails in Sunset”) e ha anche apprezzato la svolta di “Sing the sorrow” queste nuove produzioni sono veramente un colpo al cuore. O una corsa diretta verso il cesso per imminente diarrea.

Speriamo in qualche celebrazione paracula di qualche ventennale dei dischi buoni, risentirli sui dischi degli anni Nitro sarebbe veramente tanta roba.