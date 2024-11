AGATA: Disponibile il nuovo singolo “Il male della musica”

La crossover band AGATA ha appena dato alla luce il suo nuovo singolo “Il Male Della Musica”, prodotto dalla band con mix e master a cura di Francesco Felcini presso Parsifal Music Studio.

È un importante traguardo in termini di maturità e composizione, un lavoro che segna il punto di inizio di un nuovo percorso musicale per la band come chiarito da loro stessi: “Abbiamo scelto, per la creazione di questo nuovo brano, di partire da un concetto molto semplice e di comunicarlo nella maniera piú chiara possibile nel titolo. ‘Il male della musica’ è l’accontentarsi di modelli mediocri, viviamo in un mondo dove la famosa predizione di Andy Warhol per cui nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti si è realizzata nella maniera più catastrofica immaginabile. I Social Media sono diventati una cassa di risonanza per la voce di ciascuno di noi, miliardi di individui che vogliono aprire bocca contemporaneamente, poco importa cosa viene detto, è una torre di babele dove le voci si confondono, emettono suoni, ma non riescono a comunicare l’una con l’altra in questo frastuono. In questo caos emergono le voci dei più forti che sono prive di contenuti. Noi queste voci ci rifiutiamo di ascoltarle e vogliamo incoraggiare chiunque ad un ruolo attivo nella musica. Riguardo al nome della band, Agata, è stato scelto perché è il nome di una pietra preziosa dotata di potere energetico, fisico e mentale, un portafortuna capace di attrarre la forza necessaria per andare controvento nella vita. Abbiamo tante nuove idee e dopo questo primo capitolo siamo impazienti di mostrare nei prossimi mesi di cosa siamo capaci con nuovi brani e concerti. Stay tuned!”.

Il brano è disponibile ORA in tutte le piattaforme digitali in partnership con Warmusic Management.