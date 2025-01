AGNOSTIC FRONT al lavoro sul nuovo album

Il cantante degli Agnostic Front Roger Miret ha annunciato di recente al podcast The Brooklyn Blast Furnace che la band è entrata in studio il 10 gennaio per registrare un nuovo album.

L’album seguirà Get Loud! del 2019 e la cui uscita è prevista per la fine del 2025, tramite Reigning Phoenix Music.

Roger Miret: “Prima di tutto, le canzoni devono piacerci, devono piacerci molto, dobbiamo amarle e credere in loro. E se crediamo in loro, dobbiamo avere fiducia che anche le persone li ameranno e li apprezzeranno. Ma ci sono sempre dei critici, c’è sempre qualcuno che aspetta che tu commetta un errore o faccia qualcosa o che cerca semplicemente di farti cadere. Ma non hanno idea di quanto sia difficile scrivere canzoni quando sei sotto quel microscopio.

Sfortunatamente, quando si raggiunge un certo livello come band (siamo al nostro 14° album, dopo 42 anni di carriera), la carriera è lunga.

E alla maggior parte delle persone piace, ma c’è sempre quel critico, e non puoi mai fargli cambiare idea, qualunque cosa accada. Ma io sono qui per le persone che vogliono accettare e godersi il nostro spettacolo.

Vogliamo solo venire a casa tua e divertirci. Vogliamo giocare, fare nuove amicizie, conoscere nuove persone e fare ciò che amiamo. Ed è per questo che sono qui, è per questo che suono, è per questo che scrivo canzoni.”

Gli Agnostic Front torneranno in tournée in Europa a maggio, parecchie date con i Bad Religion, al momento non toccano l’Italia.