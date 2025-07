Il 15 agosto prossimo uscirà finalmente in vinile il live di Agnostic Front, Sick Of It All e Gorilla Biscuits tenutosi nel 1991 al Ritz di NYC, in occasione del The Superbowl of Hardcore.

Il concerto tenutosi a NYC celebrò l’uscita dal carcere di Roger Miret degli Agnostic Front.