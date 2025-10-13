34K
31K
The Latest

AGNOSTIC FRONT tornano in Italia

byDeka
13 Ottobre 2025
No comments

Gli Agnostic Front tornano a incendiare i palchi italiani. La Hellfire Booking Agency annuncia il ritorno di una delle band più leggendarie dell’hardcore mondiale, pronta a scatenare due serate di pura energia e ribellione.

Da oltre quarant’anni Roger Miret e Vinnie Stigma guidano un’inarrestabile rivoluzione sonora e sociale: dagli albori del New York Hardcore alla contaminazione con il crossover thrash, gli Agnostic Front hanno ridefinito i confini della musica estrema e ispirato generazioni intere con la loro rabbia lucida e il loro messaggio contro ogni ingiustizia.

La band sarà accompagnata da Wisdom in Chains e Raw Brigade per due appuntamenti imperdibili:

11 FEBBRAIO 2026 | SLAUGHTER CLUB, MILANO

Via Angelo Tagliabue, 4, 20037 Paderno Dugnano MI

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1092562562681486

12 FEBBRAIO 2026 | NEW AGE, TREVISO

Via Tintoretto, 14, 31056 Roncade

Evento FB: https://www.facebook.com/events/724953100603132/

