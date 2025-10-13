AGNOSTIC FRONT tornano in Italia

Gli Agnostic Front tornano a incendiare i palchi italiani. La Hellfire Booking Agency annuncia il ritorno di una delle band più leggendarie dell’hardcore mondiale, pronta a scatenare due serate di pura energia e ribellione.

Da oltre quarant’anni Roger Miret e Vinnie Stigma guidano un’inarrestabile rivoluzione sonora e sociale: dagli albori del New York Hardcore alla contaminazione con il crossover thrash, gli Agnostic Front hanno ridefinito i confini della musica estrema e ispirato generazioni intere con la loro rabbia lucida e il loro messaggio contro ogni ingiustizia.

La band sarà accompagnata da Wisdom in Chains e Raw Brigade per due appuntamenti imperdibili: