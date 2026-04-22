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AGNOSTIC FRONT tre concerti in Italia nel 2026

byDeka
22 Aprile 2026
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Gli Agnostic Front annunciano tre concerti in Italia previsti per l’estate 2026, parte del loro tour europeo.

Le date confermate sono:

28 luglio – Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN) con Dropkick Murphys
29 luglio – Casilino Skypark – Invincible Fest, Roma
30 luglio – Suoneria, Settimo Torinese (TO)

Biglietti disponibili su hubmusicfactory.com e sui circuiti indicati per ogni data.

Gli Agnostic Front, attivi dal 1982, sono considerati una delle band di riferimento della scena hardcore mondiale. Il gruppo newyorkese porterà sui palchi italiani il proprio sound, costruito tra hardcore punk e influenze crossover thrash, mantenendo una forte componente legata a tematiche sociali e urbane.

Guidati dal vocalist Roger Miret e dal chitarrista Vinnie Stigma, hanno pubblicato nel corso della loro carriera diversi album, tra cui Get Loud! del 2019.

Il lavoro più recente, “Echoes In Eternity”, uscito a novembre 2025, sarà presentato anche durante queste date italiane. Il disco contiene 15 tracce e affronta temi come guerra, oppressione, conflitti personali e ribellione, includendo brani come “Way Of War”, “Turn Up The Volume” e “Matter Of Life & Death” con la partecipazione di Darryl “DMC” McDaniels.

Dettaglio date:

28 luglio
Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN)
con Dropkick Murphys
Biglietti disponibili su Ticketmaster

29 luglio
Casilino Skypark – Invincible Fest, Roma
Biglietti disponibili su Xceed

30 luglio
Suoneria, Settimo Torinese (TO)
Biglietti disponibili su Ticketmaster

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