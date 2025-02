Aimless: arriva il singolo Weirdo

“WEIRDO” è un brano che parla di estraniazione e della difficoltà di inserirsi in contesti che non ci appartengono fino in fondo: con una matrice alternative/modern rock, è il frutto di anni di ascolti molto diversificati, tra i quali spiccano Queens of the Stone Age, Royal Blood e Nine Inch Nails, oltre che influenze di Beastie Boys.

WEIRDO è il primo singolo dal nuovo EP in uscita questa primavera, mixato e masterizzato da Fabio Intraina presso il Trai Studio di Inzago, come il resto dell’EP in uscita.