Alberto Ventrella e Gigio Bonizio presentano “Libellula”

“Libellula” è il nuovo album nato dalla collaborazione tra Alberto Ventrella (chitarrista con Kina e Frontiera) e Luigi “Gigio” Bonizio (cantante con C.O.V., Totò Zingaro e Arturo). Il progetto è frutto di lunghe sessioni nell’afa di agosto 2024 in basso Canavese, quando Alberto aveva alcune idee e piccole composizioni pronte per prendere forma. Senza pensarci due volte, lui e Gigio hanno costruito insieme l’ossatura dell’album con leggerezza, tanto che hanno deciso di chiamarlo “Libellula”.

Il disco racconta l’incontro tra due storie diverse ma intimamente legate, unite dal punk come filo conduttore. Le tracce si muovono tra strutture malinconiche e dedicate, ricordando un genere più attitudinale che sonoro.

Al progetto hanno dato il loro contributo anche diversi amici: Ivan Appino, Marco Mina, Cristiano Lo Mele, Stefano Danusso, Lorenzo “Lord Theremin” Giorda, Minerva Bonizio, Paolo Angelo Parpaglione, Davide Meloni e Marco Giovinazzo. Registrazioni e mastering sono stati curati da Tino Paratore.

Stampato a fine novembre 2025 da SouthBound Press, l’album viene diffuso grazie alla collaborazione di Plk, Rubber Soul, Troppa Carne Al Fuoco e stella*nera.