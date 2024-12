Album d’esordio dei COLPISCI DOVE PIU’ NUOCE

E’ uscito da pochi giorni l’omonimo album d’esordio dei “colpisci dove più nuoce” .

“Questo lavoro è una lacrima, uno sputo invisibile in mezzo a questo mondo infame, sempre più cattivo, sempre più apatico e vuoto.Eppure, nonostante tutto, ci percepiamo ancora come corpi liberi che nello spazio e nel tempo creano ciò che con l’inganno chiamano impossibile.Resistere alla trappola di una quotidianità passiva, priva di senso e del tutto alienante.Prendere tempo, il nostro tempo.Ringraziamo Marco Novak per averci concesso la sua penna e aver creato questa splendida copertina per il disco, a Luca Ordegno OrangeStudio per la produzione, mixaggio e master e per l’infinita pazienza avuta con noi cani randagi. Un grazie a chi ascolterà e ci supporterà. Siete linfa vitale.Noi ci vediamo presto per sabotare e sovvertire l’esistente.”