34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

ALEA JACTA EST pubblicano il nuovo singolo e video “Le Club”

byDeka
17 Novembre 2025
No comments

La storica band hardcore punk / metal francese Alea Jacta Est torna con un nuovo, potente singolo: “Le Club”, accompagnato da un video ufficiale disponibile ora su YouTube. Il brano anticipa l’uscita del prossimo EP “…Per Angusta”, prevista per il 2026 su Useless Pride Records.

Attivi dal 2006 e riconosciuti come uno dei nomi di punta della scena hardcore europea, gli Alea Jacta Est arrivano a questo nuovo capitolo con l’energia e la determinazione che li contraddistinguono da quasi vent’anni. “Le Club” è un concentrato di rabbia controllata e riflessione sociale: un mid-tempo diretto e incisivo, capace di coniugare impatto e introspezione.

“La vita moderna è difficile da gestire per molti di noi – andare ogni giorno a un lavoro imperfetto, desiderare una vita perfetta, voler mostrare il meglio di sé sui social,”spiega la band. “Alcuni non riescono a reggere e si rifugiano in una sorta di ‘fight club’ per sfogare la frustrazione. ‘Le Club’ è la colonna sonora di quella rabbia trasformata in energia. Unisciti al club, svuotati nel ring, e impara ad amarti per quello che sei, senza artifici.”

Prodotto dalla band stessa, registrato da Simon Evangelista e mixato/masterizzato da Florent Salfati (Landmvrks), “Le Club” mostra il lato più maturo e consapevole di Alea Jacta Est: un suono imponente e cristallino, che conserva però la forza viscerale e la tensione emotiva che da sempre li contraddistingue.

Con questo nuovo singolo, il gruppo apre ufficialmente il percorso verso “…Per Angusta”, un EP che promette di fondere la tradizione del metal hardcore con nuove prospettive sonore e tematiche legate alla realtà contemporanea.

Il 2026 segnerà anche il ventennale della band, che festeggerà con un tour mondiale e una serie di date speciali in Francia, Italia, Germania e oltre.

“Le Club” è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e su Youtube.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Madbeat – The Midnight Souls: due eventi irripetibili tra Milano e Torino per riscrivere le regole del punk-rock

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

PUNK in VALLEY vol.5

FMS e Taverna Tortuga sono orgogliosi di presentare “PUNK IN VALLEY #5“, l’appuntamento studiato per tutt* gli/le appassionat*…
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.