Alex Little: “Conversations In My Head” è il nuovo EP in uscita per Light Organ Records

Alex Little, songwriter di Vancouver, pubblicherà il prossimo 5 novembre “Conversations In My Head”, un nuovo EP di tre brani in uscita per Light Organ Records.

Il lavoro si muove tra pop punk, new wave e rock, con melodie immediate, chitarre energiche e ritornelli che richiamano le sonorità di band come Blondie e Buzzcocks, senza rinunciare a un approccio personale e a tratti ironico.

Nei tre brani, Alex Little affronta pensieri ricorrenti, insicurezze e contraddizioni personali, trasformando ansie e dubbi in canzoni caratterizzate da un forte senso melodico e da un’attitudine rock’n’roll.

La passione per la musica accompagna Little fin dall’infanzia. Cresciuta in una famiglia in cui i dischi di The Replacements, David Bowie, The Beatles e Iggy Pop erano una presenza costante, ha iniziato a suonare la batteria durante gli anni del liceo, entrando successivamente nella scena punk di Vancouver con formazioni come i Vapid. Dopo le prime esperienze dietro le pelli, ha intrapreso un percorso da cantante e songwriter, diventando la frontwoman del proprio progetto.

Con “Conversations In My Head”, Alex Little torna quindi con tre nuove tracce che mettono insieme immediatezza pop, chitarre punk e influenze new wave.