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Alex Ruffini: pubblicato il libro fotografico postumo “Cancer Drugs & Rock’n’Roll”

byDeka
24 Giugno 2026
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A quasi quattro anni dalla scomparsa del fotografo veneziano Alex Ruffini, grazie alla volontà del fratello Martino è stato realizzato uno dei suoi progetti più importanti: un libro fotografico che raccoglie parte del suo vasto archivio.

Il volume, in edizione limitata a 500 copie numerate e corredate da certificato di gratitudine, raccoglie una selezione degli oltre 7.300 scatti realizzati da Ruffini nel corso della sua carriera, insieme a dediche e testimonianze lasciate da numerosi artisti della scena rock internazionale.

Sfogliando le oltre 200 pagine del libro emergono ritratti e momenti unici di band e musicisti come KISS, Chris Slade, Hardcore Superstar, Bonfire, Marky Ramone, New York Dolls, Richie Kotzen, Bruce Kulick, Kee Marcello, The 69 Eyes e Faster Pussycat, tra gli altri.

Il progetto racconta il legame profondo tra fotografia e musica rock che ha caratterizzato tutta la vita professionale di Ruffini, diventato nel tempo fotografo di riferimento per numerosi artisti internazionali e autore di oltre 130 copertine discografiche.

Nel 2018, durante la sua battaglia contro il tumore al pancreas, Ruffini ha fondato l’associazione benefica Cancer Drugs & Rock’n’Roll, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e sensibilizzare sul tema attraverso eventi e mostre. L’intero ricavato del libro sarà destinato alla ricerca contro il tumore al pancreas, proseguendo così la missione solidale avviata negli ultimi anni della sua vita.

Un’opera che unisce memoria, musica e testimonianza, e che restituisce attraverso le immagini l’eredità artistica di un fotografo che ha saputo raccontare il rock dall’interno.

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