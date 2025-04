ALIVE Productions ci presenta il bootleg in musicassetta di JOE STRUMMER & THE MESCALEROS: in uscita il 15 aprile

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici di Alive Productions:

Dopo le 2 uscite precedenti (Ramones live a Reggio Emilia e Rancid dal vivo all’ Independent Days Festival), il 15 aprile uscirà, sempre su musicassetta, l’indimenticabile live di Joe Strummer and the Mescaleros all’ Arena Parco Nord di Bologna.

50 copie già tutte prenotate!

Ci spiace per chi non ha fatto in tempo a prenotare la sua, ma siamo quasi sicuri di ristampare qualche altro pezzo, pur sempre mantenendo il motto :

“From the fans to the fans”

C’eri anche tu tra i fortunati presenti?

Ecco un Piccolo ricordo di un giovanotto Chris Nunnos ( Plakkaggio )



Difficile dimenticare il concerto di Joe Strummer all’Arena Parco Nord di Bologna!

I motivi sono diversi, come il mio biglietto vinto grazie alla trasmissione Sgrang! (se non ricordo male in onda su TMC2), il viaggio notturno e mortale con treni regionali della sera prima dalla stazione Tiburtina (ma ancora prima da Colleferro verso Roma) che 25 anni fa non era come adesso ma soprattutto non sicurissima. Già dal primo pomeriggio del concerto una caterva di acqua cadeva dal cielo quasi ininterrottamente a parte qualche sprazzo di calma e sole, fango ovunque e c’era anche un freddo anomalo pur essendo estate, tutto questo fece riparare il pubblico più volte e dove poteva. Durante gli Offspring il chitarrista si fece autografare la chitarra da Strummer, all’improvviso fu quasi magia, tutte le persone si erano riunite per cantare la quasi totale scaletta dedicata ai Clash e nessuno più si preoccupava della pioggia battente…

Per anni ho avuto un ricordo dove cantava “Death Or Glory” ma purtroppo è stato smentito dall’ ascolto di questa cassetta.