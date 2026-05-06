All Coasted pubblicano No Regrets, secondo singolo dal nuovo album Time For Disruption

Gli All Coasted presentano No Regrets, secondo singolo estratto dal nuovo album Time For Disruption, in uscita il 12 giugno per Punk Explosion Collective.

Tra ritmiche punk rock serrate e un ritornello da sing-along, il brano affronta il tema dell’accettazione personale dopo anni segnati da errori, difficoltà e scelte sbagliate. Più che soffermarsi sui rimpianti, No Regrets rivendica la possibilità di evolversi e diventare ciò che si è realmente.

Il pezzo rappresenta uno dei momenti più personali del disco, che si sviluppa tra introspezione e tensione, alternando racconti intimi a uno sguardo più ampio sulla realtà contemporanea.

Attivi dal 2015, gli All Coasted hanno pubblicato tre EP e un album, portando avanti un’intensa attività live con oltre cento concerti tra Italia ed Europa. Nel corso degli anni hanno condiviso il palco con nomi come NOFX, Sick Of It All, Get Dead e Teenage Bottlerocket.

Nel 2026 la band è attesa anche sul main stage del Rebellion Festival di Blackpool, uno degli appuntamenti più rilevanti della scena punk internazionale.