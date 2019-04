ALL COASTED: Time Flies When You Are Drunk

Tornano gli All Coasted, punk rock band vicentina attiva dal 2015.

La giovane band veneta ci presenta “Time Files When You Are Drunk”, un album di 9 pezzi che si mantiente sulla stessa lunghezza d’onda dell’ep precedente (“Another Crappy Ep” del 2016).

L’album vacilla tra il punk rock californiano e l’hardcore melodico di noefxiana memoria, il tutto condito da ottime ritmiche e line vocali ben studiate.

Si parte con Just Half a Pint che sicuramente vi riporterà a Fat Mike e compagni, mentre la successiva Two Wild Dogs vi resterà in testa per il suo sing along contagioso.

A proposito di Nofx non posso non citare It is For Life e The Fist Ass, mentre il tutto si conclude con un accenno al levare di Deep on My Skin e con il puro punk rock di Loyal to The Shield, che mi riporta alla mente i Rancid.

I pezzi ci sono, le idee non mancano, qualcosa di più può essere fatto sicuramente dal punto di vista della registrazione, ma ciò non mi esime dal consigliarvi il nuovo lavoro degli All Coasted.

Tracklist:

Just Half a Pint

Two Wild Dogs

The Broken Cog

My Only Will

It is For Life

The Clown

The First Ass

Deep on My Skin

Loyal to The Shield