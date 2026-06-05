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All Coasted: “Time For Disruption” in uscita il 12 giugno

byDeka
5 Giugno 2026
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La punk rock band vicentina All Coasted pubblicherà il nuovo album “Time For Disruption” il 12 giugno 2026 per l’etichetta Punk Explosion Collective. Il disco si muove tra punk rock e skate punk, con riferimenti a band come NOFX, Bad Religion e Pennywise.

“Time For Disruption” nasce in un periodo di crisi personale e collettiva, segnato da solitudine, tradimento e perdita di equilibrio, intrecciati a una crescente rabbia verso un sistema percepito come instabile e corrotto. I brani alternano introspezione e tensione, tra analisi individuale e reazione al contesto esterno.

Il lavoro non si propone come una ricerca di soluzioni, ma come una presa di posizione, costruita attorno all’urgenza di rompere il silenzio nei momenti di rottura.

Attivi dal 2015, gli All Coasted hanno pubblicato tre EP e un album e si sono esibiti in oltre cento concerti tra Italia ed Europa, condividendo il palco con realtà come NOFX, Sick Of It All, Get Dead, Teenage Bottlerocket e Masked Intruder. Nel 2026 la band è attesa anche sul main stage del Rebellion Festival di Blackpool.

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