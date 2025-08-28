All Time Low annunciano il nuovo album Everyone’s Talking! e un tour europeo nel 2026

La band multiplatino del Maryland, All Time Low – composta da Alex Gaskarth, Jack Barakat, Rian Dawson e Zack Merrick – ha annunciato l’uscita del loro decimo album in studio, Everyone’s Talking!, disponibile dal 17 ottobre via Basement Noise Records in collaborazione con Photo Finish Records/Virgin Music Group.

Il nuovo capitolo discografico arriva dopo il successo del singolo SUCKERPUNCH, presentato a inizio mese di fronte a oltre 25.000 fan durante una tappa del Warped Tour a Washington DC. Ad accompagnare l’annuncio, la band ha pubblicato anche The Weather, nuovo singolo che esplora la tensione tra comunicazione e sentimento, accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Alex Gaskarth insieme a Nick Stafford.

Con oltre 3,5 milioni di album venduti negli Stati Uniti e più di 5 miliardi di stream globali, gli All Time Low sono pronti a tornare anche dal vivo. Il tour europeo e britannico del 2026 partirà il 20 gennaio da Glasgow, toccando città iconiche come Londra (O2 Arena), Parigi, Praga, Barcellona e molte altre. In apertura, le band Mayday Parade, Four Year Strong e The Paradox.

Un ritorno in grande stile per una delle band più amate della scena pop punk internazionale.