ALREADY BURIED esce oggi l’EP di debutto “Bad Things Happen and People Get Hurt”

Esce oggi, 23/06/2026, su tutte le piattaforme digitali l’EP di debutto degli Already Buried intitolato “Bad Things Happen and People Get Hurt”.

Il lavoro è composto da 6 tracce e presenta un sound moderno e potente in un contesto urbano, oscuro e mistico.

L’EP sarà disponibile da maggio anche in vinile 12″ in edizione limitata, in versione verde fluo trasparente.

Formati a Milano nel 2024, gli Already Buried includono membri già attivi nella scena hardcore e metal italiana degli anni 2000, tra cui Abel is Dying.