Altro singolo per i SUBLIME

I Sublime hanno pubblicato un altro singolo estratto dal nuovo album “Until The Sun Explodes”, in uscita per Atlantic Records il prossimo 12 giugno.
Qui sotto potete vedere il video di Gangstalker.
voce identica a suo babbo, grande ritorno dei Sublime!
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