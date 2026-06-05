Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Altro singolo per i SUBLIME

byMatteo Paganelli
5 Giugno 2026
One comment

I Sublime hanno pubblicato un altro singolo estratto dal nuovo album “Until The Sun Explodes”, in uscita per Atlantic Records il prossimo 12 giugno.

Qui sotto potete vedere il video di Gangstalker.

0
0
0
0
1 comment
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DESCENDENTS: ristampa di "Cool To Be You" per FAT WRECK CHORDS

byMatteo Paganelli
A proposito di Atlantic Records...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Giu 05
ROCK IN RIOT 2026 – 14°EDIZIONE – FREE ENTRY – 5-6 GIUGNO
Centro Sportivo il Tiro
Giu 05
MORAVAGINE | REMBAMBEER FEST – SAN VITTORE OLONA (MI) + DEROZER
Rembambeer
Giu 06
Riverside Fest
L'OFFICINA
Giu 09
The Offspring + Special Guest: A Day To Remember
Rock in Roma
Giu 12
FESTIVAL DELLE PERIFERIE 2026 | INGRESSO GRATUITO
Villa Rossi A Sestri Ponente
Giu 12
letlive., Ravine e Load Rejection | Legend Club, Milano | Low-L Fest Warm Up
Legend Club Milano
Giu 13
CIRCLE JERKS live @ ” Preview Special Party of DLB Fest 2026 “
Circolo BlackStar
Giu 13
DISCOMOSTRO + GASAMENT + PESSIMO STATO + TO THE GROUND – road to margini
MENGO 2.0
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.