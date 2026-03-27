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AMARENA, il nuovo singolo tra pop punk e urgenza espressiva

byDeka
27 Marzo 2026
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“Odio in polvere” è il nuovo singolo della cantante e chitarrista Amarena, un brano che si presenta come uno sfogo diretto e senza filtri, nato dall’esigenza di trasformare frustrazione e disillusione in energia musicale.

Scritto chitarra alla mano, il pezzo si sviluppa attorno a sonorità graffianti e a una linea vocale intensa, mantenendo un equilibrio tra immediatezza e carica emotiva. Il testo racconta una sensazione di oppressione e la necessità di liberarsene, spingendo via ciò che pesa per convertirlo in una forma espressiva.

Dal punto di vista stilistico, “Odio in polvere” si inserisce nel panorama del pop punk contemporaneo, con richiami a sonorità internazionali pur mantenendo un’identità personale. Il brano rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico di Amarena, che continua a sviluppare un linguaggio diretto e riconoscibile.

 

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