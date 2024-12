E’ uscito da qualche giorno “Amaro in Bocca”, il nuovo singolo di Loste che anticipa l’album di inediti, la cui pubblicazione è prevista per la fine del 2024. Dopo “Elevato Tasso”, uscito lo scorso giugno, il cantautore torna con una nuova canzone, sempre dall’alta gradazione alcolica…



Personaggio attivo nel mondo della musica indipendente, del punk e del rock italiano sin dai primi anni ‘00, Loste (all’anagrafe Stefano Morandini) ha intrapreso nel 2022 il suo percorso solista che lo porterà a pubblicare a fine 2024/ inizio 2025 il suo primo album, anticipato dai singoli “Elevato Tasso” e dalla nuova “Amaro in Bocca” .

“Amaro in Bocca” è un brano synth-punk contaminato da pop ed elettronica, in un mix di suoni che strizzano l’occhio all’urban, ma come sempre anche al classico punk italiano di fine anni ‘90/ inizio ’00.

Parlando di “Amaro in Bocca”, Loste spiega: “Questa canzone spiega quella sensazione di inadeguatezza che si prova ogni qualvolta si passa per strada e si hanno gli occhi addosso perché si è diversi o perché non ci si comporta mai come gli altri vorrebbero. La voglia sarebbe quella di sparare sulla folla, di lanciare una bomba sulla propria città, ma poi si prova a compiacere tutti, sforzandosi di essere perfetti nel modo di vivere, nel modo di approcciarsi alla musica e alle altre persone. Ma siccome questo non basta e non basterà mai, ci si beve sopra e quindi non resta che accontentarsi di ciò che è rimane, ovvero l’ “Amaro in Bocca”.

Produzione/Edizioni: Auditoria Records

Label: Tube Music Italy / Auditoria Records

Distribuzione: Believe Music