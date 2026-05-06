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Among Legends lanciano H/A/C/K, primo singolo dal nuovo album Lose My Grip

byDeka
6 Maggio 2026
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Il trio punk di Toronto Among Legends apre un nuovo capitolo con “H/A/C/K”, primo estratto dal prossimo full length “Lose My Grip”, in uscita il 10 luglio 2026. Pubblicato il 1° maggio, il brano affonda le radici nella scena punk e ska dell’Ontario meridionale, richiamando sonorità vicine a realtà come The Flatliners e Hostage Life, con influenze che si estendono verso l’approccio melodico di Bad Religion e Less Than Jake.

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Matt Gauthier presso ARC Recording Studio e This Place Needs A Name, il singolo definisce subito il tono del nuovo lavoro: più compatto, diretto e ruvido.

La band continua a muoversi nel proprio equilibrio tra melodia e impatto. Il brano è veloce e incisivo, costruito su chitarre serrate e su una dinamica vocale doppia che resta in costante tensione. Un risultato che riflette anni di attività dal vivo, tour e una crescita maturata lontano da una scena o da una città specifica, ma sviluppata lungo il percorso.

Formati nel 2016, gli Among Legends hanno costruito il proprio percorso attraverso una serie di EP autoprodotti e un’intensa attività live. Il debutto sulla lunga distanza, Take Good Care del 2022, ha rappresentato un passaggio significativo, con la produzione di Siegfried Meier e la pubblicazione internazionale tramite Little Rocket Records, Rad Girlfriend Records e Sounds of Subterrania. Il disco ha raccolto attenzione da diverse testate di settore, collocando la band in un contesto affine a nomi come The Menzingers e Alkaline Trio.

Registrato nel 2019 ma pubblicato solo nel 2022, Take Good Care documentava già una fase di transizione. Negli anni successivi, cambi di formazione e l’esperienza accumulata in tour hanno portato a una configurazione più essenziale e definita. Oggi il nucleo della band è rappresentato da Mitchell Buchanan e Sara Fellin, affiancati dal chitarrista Bennett Rouleau.

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