Amor Fati, l’esordio dei Donkeys

byGiuliano Girlando
15 Ottobre 2025
15 Ottobre 2025

È uscito “Amor Fati” il primo ep dei Donkeys.

Sono all’esordio discografico una band pop punk della zona dei Castelli Romani nella provincia di Roma e lo fanno con un Ep senza pretese.

“Accettare il proprio destino e riderci sopra.”

È questo il cuore di Amor Fati, il primo EP dei Donkeys, che porta sul palco un sound fresco, diretto e carico di energia college. Il titolo, preso in prestito dal concetto filosofico dell’“amore del proprio destino”, diventa per i Donkeys un grido di accettazione e ribellione allo stesso tempo: l’amor fati come voglia di abbracciare le sfide, i cuori spezzati, i sogni universitari e i futuri incerti – con le chitarre distorte e i cori che sanno di amicizia e crescita.

 

Amor Fati è un viaggio in cui il pop punk si intreccia con storie d’amore, ansie sul domani e la necessità di trasformare la fragilità in energia. È college life che si mescola alla provincia, skate e periferie che si incontrano nei ritornelli da urlare sotto palco. Con questo primo lavoro, i Donkeys raccontano la loro identità e si avventurano nella dimensione live per poter dire che il pop punk ha un seguito e anche una identità fresca.

HARD-ONS: ristampa di "Surfing on My Face", ep di debutto del 1985

byMatteo Paganelli
