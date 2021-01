Torna Amos con i suoi Ruers dopo il primo Ep del 2018 dal titolo “Subito troppo oltre” promosso dal video singolo “Hitchicker girl” .

Il titolo del nuovo Ep è “Dritti dentro” disponibile in digitale su Bandcamp qui. La recensione è in arrivo, nel frattempo ascoltatevi il sanguigno Rock’n’Roll del trio, non ve ne pentirete!

Guarda il lyric video appena uscito di Pardaiso Fantasma

Questa sera alle 21.00 saranno live su Instagram