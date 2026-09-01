Amyl and The Sniffers annunciano “Truth Or Consequence”, album live e film-concerto

Gli Amyl and The Sniffers hanno annunciato “Truth Or Consequence”, un nuovo progetto che unisce un film-concerto e un album live, in uscita il 4 settembre.

Registrato all’iconico El Coyote Mexican Restaurant di Los Angeles, il progetto propone alcuni dei brani più amati della band australiana in versioni essenziali e dal sapore country, insieme a due inediti e una cover di Slim Dusty.

Il film alterna la performance a momenti spontanei dietro le quinte, mostrando un lato più intimo e divertente della band. “Truth Or Consequence” arriverà nei cinema dal 25 agosto, mentre album e streaming saranno disponibili dal 4 settembre.