Anche gli FFD al Punkadeka Festival!

Confermati anche gli FFD! La storica band parmense dei Four Flyng Dicks sarà presente il 30 Agosto per farci saltare dal palco del Punkadeka Festival.

Nati nel 1992, pubblicano un primo demo nel 1994 e un 7″ auto-prodotto l’anno successivo. Nel 1996 esce lo split Hasta la baldoria condiviso con i Los Fastidios.

Il primo album esce nel 1997, intitolato Ridere di Rabbia (Skooter Records); mentre il successivo, nel 2000, è Let’s All Unite (Kob Records/Mad Butcher Records). In questo periodo si esibiscono in un tour italiano e in Francia, Svizzera e Germania.

Nel 2002 il gruppo realizza il primo videoclip del brano riarrangiato Ragazza dei quartieri alti, che viene trasmesso da Rock TV, MTV, All Music. Partecipano ai programmi televisivi di Rock TV Database e On The Road e al Rock TV tour in Italia. Dopo la pubblicazione nel 2003 della raccolta Old Style – Rarities & Unreleased nel gennaio 2004 realizzano il videoclip, Is This love, cover di Bob Marley.

Nello stesso mese fanno un breve tour nel Sud Italia. Il 17 gennaio si esibiscono al Punkadeka Night insieme agli Impossibili e ai Blak Vomit. Nel 2006 aderiscono al progetto dei Rezophonic, per la causa umanitaria di AMREF circa la costruzione di pozzi d’acqua in Africa.

Il 29 settembre del 2006 esce, anticipato dal singolo I’m a Junk, un nuovo album Kuore Ribelle, masterizzaro ai Sterling Sound Studio di New York che propone sonorità più varie rispetto agli altri album con elementi reggae, rock e hip hop.

Hanno inoltre contribuito a vari lavori fra compilation e 7″, tra cui lo split CD La mano de Diós con l’inedito Rock’n’Roll alla Radio. Nell’estate 2012 si esibiscono a Parma per i loro 20 anni di carriera insieme ad altre band come i Derozer, i Los Fastidios e gli Impossibili, suonando con la formazione originale. Nei mesi successivi è uscito il nuovo album Antifa Riot.

PUNKREAS + IMPOSSIBILI + FFD and more!

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano



