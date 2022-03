Anche i PLAKKAGGIO al LOW-L FEST!

Ai già confermati Bull Brigade e Gli Ultimi si vanno ad aggiungere anche i Plakkaggio alla line up del sabato del LOW-L FEST, per una serata unica e inedita! I cavalieri della New Wave of Black Heavy Metal Oi! porteranno sul palco del festival lodigiano il loro ultimo album “Verso la Vetta” per una serata che si preannuncia infuocata. Per la prima volta infatti avremo la possibilità di vedere assieme Bull Brigade, Gli Ultimi e Plakkaggio, un hat-trick mica male!